Datafolha: 63% são contra anistia para responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro

Uma pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira mostra que 63% dos brasileiros são contrários à concessão de anistia para responsáveis pelo 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, numa reação à derrota do então candidato à reeleição para o adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Segundo o instituto, 31% dos entrevistados são a favor do perdão para réus e condenados pelo caso. Outros 2% se disseram indiferentes, e 4% não opinaram.

Mais de mil pessoas foram presas em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro e, até o momento, 145 foram condenadas a penas que vão de 3 a 17 anos de prisão. Com a reação institucional, bolsonaristas passaram a defender que os envolvidos fossem poupados de punição. O próprio ex-presidente defendeu a anistia, em ato na Avenida Paulista, em fevereiro.

Jair Bolsonaro é um dos investigados no inquérito do STF que investiga supostos incitadores e autores intelectuais dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ex-presidente foi incluído na apuração após ter compartilhado, dois dias depois dos atos, um vídeo com acusações sem provas ao STF e ao TSE. Em depoimento à PF, Bolsonaro afirmou que a publicação foi feita por engano.





Os dados coletados pelo Datafolha apontam que 40% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno são favoráveis à anistia, ante 25% dos que optaram por Lula. Segundo o instituto, 75% dos votantes petistas e 53% dos bolsonaristas rechaçaram o perdão.

A anistia não deve ser concedida, na avaliação de 59% dos evangélicos, cuja maioria se alinhou ao bolsonarismo nas eleições de 2022. Outros 33% que professam essa religião defendem a concessão do perdão.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas, entre 19 e 20 de março, para aferir os dados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

