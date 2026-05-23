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ELEIÇÕES Datafolha: 64% dos eleitores acham que Flávio Bolsonaro agiu mal ao pedir dinheiro a Vorcaro Entre os eleitores do senador, só 37% consideram que ele errou ao recorrer ao banqueiro, que colocou R$ 61 milhões na produção do filme, segundo pesquisa

Entre os eleitores que tomaram conhecimento do caso Dark Horse, 64% consideram que Flávio Bolsonaro (PL) agiu mal ao pedir dinheiro a Daniel Vorcaro. Entre os eleitores do senador, só 37% consideram que ele errou ao recorrer ao banqueiro, que colocou R$ 61 milhões na produção do filme.

É o que aponta pesquisa do Datafolha feita nos dias 20 e 21 de maio com 2.004 entrevistados em 139 cidades. A margem de erro do levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07489/2026, é de dois pontos para mais ou menos.

Na semana passada, o site Intercept Brasil revelou que Flávio havia solicitado recursos financeiros ao então banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme “Dark Horse”, baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro. Vorcaro, atualmente preso, comandava o Banco Master, instituição no centro de um dos maiores escândalos recentes do sistema financeiro brasileiro.

Segundo o Datafolha, 64% da amostra de entrevistados tomaram conhecimento das conversas entre Flávio e Vorcaro. Outros 36% dos ouvidos pela pesquisa afirmaram não ter ouvido falar sobre o caso.

Para 72% dos eleitores, Flávio e Vorcaro têm uma relação próxima. Entre os que votam no senador, 54% acham que eles têm proximidade.

De acordo com a pesquisa, 48% dos eleitores acham que Flavio deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro candidato depois do caso Dark Horse. Além disso, 38% pensavam em votar no senador antes da divulgação das conversas.

Entre quem já pensava em votar em Flávio, 67% não tiveram confiança alterada após as mensagens serem reveladas.

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