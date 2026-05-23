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ELEIÇÕES Datafolha: 88% dos eleitores de Flávio Bolsonaro defendem candidatura após caso 'Dark Horse' Pesquisa mostra fidelidade da base bolsonarista mesmo após revelações sobre financiamento de filme

A crise provocada pelo caso “Dark Horse” abalou os números eleitorais de Flávio Bolsonaro, mas ainda não foi suficiente para romper a fidelidade de sua base política. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra que 88% dos eleitores do senador defendem que ele permaneça na disputa presidencial de 2026, mesmo após as revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.



O levantamento, realizado nos dias 20 e 21 de maio com 2.004 entrevistados em 139 cidades, aponta que o núcleo bolsonarista segue majoritariamente alinhado ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar do desgaste político causado pelo episódio.

Na semana passada, o site Intercept Brasil revelou que Flávio havia solicitado recursos financeiros ao então banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme “Dark Horse”, baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro. Vorcaro, atualmente preso, comandava o Banco Master, instituição no centro de um dos maiores escândalos recentes do sistema financeiro brasileiro.

Após negar inicialmente o episódio, Flávio admitiu posteriormente o pedido de financiamento e confirmou ter se encontrado pessoalmente com o empresário depois de sua prisão.

Segundo o Datafolha, 72% dos eleitores de Flávio afirmam ter conhecimento do caso — percentual superior aos 64% registrados no eleitorado geral. Entre seus apoiadores, 38% dizem estar bem informados sobre o episódio.

Mesmo assim, o impacto político dentro da base foi limitado. Para 73% dos eleitores do senador, a confiança nele permanece inalterada. Já 54% reconhecem que Flávio mantinha uma relação próxima com Vorcaro, enquanto 53% consideram correta a decisão de pedir dinheiro ao banqueiro para financiar o filme.

Os números contrastam com a percepção do eleitorado geral. Entre todos os entrevistados, 48% afirmam que o senador deveria desistir da candidatura, e 64% avaliam que ele agiu mal no episódio.

Embora a fidelidade da base tenha resistido, o levantamento também detectou reflexos eleitorais concretos. Nas simulações de primeiro turno, Flávio caiu de 35% para 31% das intenções de voto. Já no segundo turno, passou de 45% para 43%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oscilou positivamente nos dois cenários: de 38% para 40% no primeiro turno e de 45% para 47% no segundo.

A pesquisa também mediu o cenário de substituição da candidatura bolsonarista. Caso Flávio deixe a disputa, Michelle Bolsonaro aparece como principal alternativa entre os eleitores do senador.

Ela foi citada por 60% dos apoiadores de Flávio como primeira opção para assumir a candidatura. No eleitorado geral, o índice cai para 39%.

Atrás dela aparecem Eduardo Bolsonaro, com 15% entre os eleitores de Flávio, além dos governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

O levantamento também mostra a permanência da fidelidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre seus eleitores em 2022, 92% afirmam não ter se arrependido do voto.

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