BRASIL Datafolha: 91% dos eleitores não se arrependem do voto para presidente em 2022 Pesquisa indica manutenção da polarização após prisão de Bolsonaro e às vésperas da eleição de 2026; 77% consideram o próximo pleito 'muito importante'

A pesquisa Datafolha feita com 2.002 pessoas entre 2 e 4 de dezembro mostra que 91% dos eleitores não se arrependem do voto para presidente em 2022. Apenas 8% dizem estar arrependidos, e 1% não respondeu. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A convicção é semelhante entre o que votaram em Lula (91%) e Bolsonaro (92%).

Datafolha: 8% acham que Bolsonaro deveria apoiar Flávio, 22%, Michelle, e 20%, Tarcísio

O arrependimento é maior no Sul (11%) e entre quem ganha até dois salários mínimos (10%). Entre os que recebem de cinco a dez salários mínimos, o índice cai para 6%. Do total dos arrependidos, 4% afirmam preferir o PT, e 1% o PL.

A pesquisa foi realizada logo após a prisão de Jair Bolsonaro. A maioria considera a detenção justa, mas o episódio não afetou a fidelidade de sua base, que mantém grau de convicção semelhante ao dos eleitores de Lula.

Nas simulações para 2026, Lula lidera todos os cenários, apesar de registrar 44% de rejeição — taxa próxima à de Bolsonaro, com 45%.

A eleição de 2026 é considerada “muito importante” por 77% dos entrevistados. Entre bolsonaristas, o índice chega a 85%; entre lulistas, 79%. Pessoas de 45 a 59 anos são as que mais valorizam o pleito (80%). Entre os maiores de 60 anos, 12% dizem não considerar a eleição importante.

Segundo o Datafolha, mesmo entre os mais engajados politicamente há forte divisão: no grupo que considera a eleição muito importante, 80% avaliam o governo Lula como ótimo/bom, e outros 80% o classificam como ruim/péssimo.

