Datafolha aponta Flávio Bolsonaro com 52% e Lula com 48% dos votos válidos no segundo turno
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno, recebeu 47,03% dos válidos, enquanto o presidente recebeu 45,16%
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da corrida presidencial.
Conforme o levantamento, o primeiro após o primeiro turno, Flávio tem 49% dos votos totais, contra 45% de Lula, o que significa empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais. Outros 5% dos respondentes disseram que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 1% disse estar indeciso.
No levantamento anterior do Datafolha, do dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, Lula estava na frente no segundo turno, com 47% dos votos totais, contra 46% de Flávio Bolsonaro.
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No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou em primeiro, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.
Em votos válidos, a pesquisa desta quinta-feira, 8, mostra Flávio Bolsonaro com 52%, contra 48% de Lula.
O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.
O instituto ainda perguntou aos eleitores sobre o grau de certeza do voto. 94% dos respondentes disseram estar decididos em quem votar, contra 6% que ainda podem mudar.