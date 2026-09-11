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Eleições 2026 Datafolha aponta Lula com 39% dos votos totais e Flávio, 35%, em empate técnico no 1º turno Pela conta de votos totais, o petista tem 39%, de 38% na pesquisa do dia 3. Flávio oscilou de 33% para 35%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera numericamente as intenções de voto no primeiro turno, mas agora vê o senador Flávio Bolsonaro em empate técnico no limite de margem de erro. Pela conta de votos totais, o petista tem 39%, de 38% na pesquisa do dia 3. Flávio oscilou de 33% para 35%.

O Datafolha fez questionamentos com dois cenários: um com e outro sem o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB). Nesta sexta-feira, 11, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para rejeitar a candidatura de Marçal.

A seguir a pontuação dos candidatos no cenário sem Marçal:

- Lula (PT): 39% (de 38%)

- Flávio Bolsonaro (PL): 35% (de 33%)

- Escritor Augusto Cury (Avante): 6% (de 8%)

- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (sem variação em uma semana)

- Renan Santos (Missão): 3% (sem variação em uma semana)

- Romeu Zema (Novo): 2% (sem variação em uma semana)

- Samara Martins (UP): 1% (sem variação em uma semana)

- Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (sem variação em uma semana)

- Clariana Barão (DC): 1% (antes era zero)

- Edmilson Costa (PCB): 1% (sem variação em uma semana)

- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (sem variação em uma semana)

- Hertz Dias (PSTU): 0 (sem variação em uma semana)

- Em branco/nulo/nenhum: 6% (sem variação em uma semana)

- Indecisos: 4% (antes eram 3%).

No cenário com Marçal, Lula mantém os mesmos 39% das intenções de voto e o empate contra Flávio desaparece. Veja abaixo:

- Lula (PT): 39% (sem variação em uma semana)

- Flávio Bolsonaro (PL): 33% (de 32%)

- Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (de 7%)

- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (sem variação em uma semana)

- Renan Santos (Missão): 3% (de 4%)

- Pablo Marçal (PRTB): 2% (sem variação em uma semana)

- Romeu Zema (Novo): 2% (sem variação em uma semana)

- Samara Martins (UP): 1% (sem variação em uma semana)

- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1% (de 0%)

- Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (sem variação em uma semana)

- Edmilson Costa (PCB): 0 (sem variação em uma semana)

- Clariana Barão (DC): 0 (sem variação em uma semana)

- Hertz Dias (PSTU): 0 (sem variação em uma semana)

- Em branco/nulo/nenhum: 6% (sem variação em uma semana)

- Indecisos: 3% (sem variação em uma semana).

Para um candidato ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50% mais um dentre todos os votos válidos. Esse cálculo desconsidera, por exemplo, os ausentes e os votos em branco ou nulo. No momento, nenhum dos candidatos se aproxima desse patamar.

O presidente Lula tem 43% dos votos válidos no cenário sem Marçal e 42% no cenário com o influenciador. Flávio Bolsonaro tem 38% no cenário com Marçal e 37% sem o influenciador. Augusto Cury, 6% nos dois cenários. Caiado tem 4% dos dois cenários.

No cenário espontâneo, Lula tem 33% (uma melhora em relação aos 31% na última semana), Flávio Bolsonaro tem 25% (eram 22%) e Augusto Cury tem 3% (eram 5%). Jair Bolsonaro, que não concorrerá neste ano porque está preso e inelegível, teve 2% (foram 3% no último levantamento). Renan Santos teve 2% (mesmo porcentual da última pesquisa). Ronaldo Caiado teve 1% (mesmo porcentual do último levantamento).

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em todo o País de 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01833/2026.

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