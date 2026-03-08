A- A+

pesquisa Datafolha: avaliação negativa de Lula chega a 40%, e aprovação estaciona em 32% Índice de brasileiros que consideram governo 'ruim ou péssimo' oscilou para cima desde dezembro, mas manteve-se dentro da margem de erro

O terceiro mandato de Lula como presidente é avaliado como "ruim ou péssimo" por 40% dos brasileiros, enquanto 32% consideram o governo como "ótimo ou bom" e 26% como "regular", aponta nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 7.

Apesar de a avaliação negativa do governo ter oscilado para cima, ela manteve-se dentro da margem de erro de dois pontos percentuais quando comparada com as duas rodadas anteriores, quando chegou a 38%, em setembro; e 37%, em dezembro.

Já a avaliação positiva do governo permanece estacionada nos mesmos 32% desde a última pesquisa, segundo a qual 30% dos brasileiros também o classificaram como "regular".

A aprovação de Lula como presidente seguiu na mesma linha e também manteve-se estável em relação à pesquisa anterior.

Hoje, 49% dos brasileiros desaprovam o trabalho de Lula na Presidência, enquanto 47% aprovam e outros 4% não souberam responder. Em dezembro, esses índices eram de 48%, 49% e 3%, respectivamente.

O Datafolha ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 3 e 5 deste mês.

