A- A+

pesquisa Datafolha: avaliação negativa do STF vai a 47% e é a pior da série iniciada em 2019 Índice atual é o mais alto da série histórica que começou em 2019

Pesquisa divulgada neste sábado, 26, pelo Datafolha, mostra que 37% dos entrevistados consideram o Congresso Nacional ruim ou péssimo, enquanto 18% consideram que os congressistas fazem um ótimo trabalho. Para 40% dos entrevistados, o Congresso é regular e outros 6% não souberam responder.

O instituto também divulgou nova pesquisa que avalia o Supremo Tribunal Federal (STF) e, de acordo com o levantamento, a avaliação negativa da corte subiu para 47%. Em maio passado, 40% dos entrevistados consideravam ruim o trabalho do STF. O índice atual é o mais alto da série histórica que começou em 2019.

A aprovação do Supremo é maior entre os eleitores de Lula - candidato pelo PT à reeleição - ,32% consideram que o STF faz um bom trabalho. Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência pelo PL, apenas 6% aprovam o trabalho dos ministros da corte. Já na avaliação negativa, ocorre o contrário: 69% dos eleitores de Flávio Bolsonaro avaliam negativamente o STF, enquanto 24% dos eleitores de Lula, consideram o STF ruim ou péssimo.

O levantamento, realizado entre os dias 22 e 23, ouviu 2.002 eleitores. A margem de erro geral é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026. Já a pesquisa sobre o trabalho do Congresso Nacional, realizada na mesma data, está registrada no TSE sob o número BR-00304/2026.

Veja também