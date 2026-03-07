A- A+

Eleições 2026 Datafolha: com Lula e Flávio no 2º turno, 10% votariam em branco/nulo e 1% não sabem Na disputa de segundo turno, a vantagem de Lula sobre Flávio caiu de 15 para 3 pontos

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7) aponta que 10% dos eleitores votariam em branco ou nulo e 1% não saberiam em quem votar no cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro na eleição presidencial deste ano. Os números ficaram assim:

Lula (PT) - 46% (eram 51% em dezembro de 2025);

Flávio Bolsonaro (PL) - 43% (eram 36% em dezembro de 2025);

Branco/nulo/nenhum - 10% (eram 12% em dezembro);

Não sabem - 1% (era 1% em dezembro).

Na disputa de segundo turno, a vantagem de Lula sobre Flávio caiu de 15 para 3 pontos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se destaca entre evangélicos, sulistas e moradores do Norte/Centro-Oeste. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios de terça-feira a quinta-feira desta semana. Há uma margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

O Datafolha testou outros cenários para o pleito de primeiro e segundo turno. Lula segue à frente em todos, mas sua vantagem está em queda. Lula tem 45% contra 41% de Ratinho Júnior no segundo turno; 46% contra 34% de Eduardo Leite no segundo turno; além de 46% contra 36% de Ronaldo Caiado, também na avaliação de segundo turno.



