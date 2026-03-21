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PESQUISA Datafolha: desânimo, insegurança e medo do futuro dominam humor pré-eleitoral do brasileiro Levantamento aponta que sentimentos são atravessados pela polarização, com prevalência de sensações negativas entre os que desaprovam a gestão de Lula

A maioria dos brasileiros se diz insegura, desanimada e com medo do futuro ao refletir sobre o país, de acordo com pesquisa Datafolha. O levantamento aponta que, a sete meses das eleições gerais, sentimentos negativos prevalecem no humor dos eleitores em geral e aparecem de forma mais intensa entre aqueles que desaprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Datafolha, 69% dos entrevistados citaram sentir insegurança, enquanto 29% afirmaram se sentir seguros. Também houve maioria nos indicativos de desânimo (61%); medo do futuro (61%); e tristeza (59%). De outro lado, os índices de sentimentos positivos foram minoritários: felicidade (38%), animação (37%) e confiança no futuro (37%).

O sentimento majoritariamente negativo é padrão na série histórica. Desta vez, porém, segundo o Datafolha, recuou em relação a outubro de 2018 ou ao menos registrou níveis semelhantes aos captados em sondagens anteriores.

Desta vez, entre os entrevistados que disseram desaprovar a gestão de Lula, 93% se afirmaram inseguros; 88%, desanimados; e 87%, tristes. Já entre os que aprovam o governo petista, esses números foram de 53%, 66% e 66%, respectivamente.

Ainda de acordo com o levantamento, entre os que planejam votar em Flávio Bolsonaro (PL), 89% se disseram inseguros, contra 41% dos que indicaram apoio a Lula no pleito.

Os sentimentos negativos também predominam entre aqueles que pretendem votar numa possível terceira via nas eleições: 88% dos que apontaram voto em Ratinho Junior (PSD) e 81% que citaram apoio a Romeu Zema (Novo) se disseram inseguros. Entre os que planejam votar em branco ou anular o voto, o índice foi de 87%.

Já em relação ao voto em 2022, 90% dos eleitores de Jair Bolsonaro naquele pleito agora se disseram inseguros, ante 46% dos que apoiaram Lula na ocasião.

A pesquisa foi realizada entre 3 e 5 de março com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais pelo país. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03715/2026.

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