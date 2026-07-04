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PESQUISA Datafolha: direita supera esquerda pela primeira vez desde 2014, aponta pesquisa Nas edições de 2013 e 2017, o Datafolha contabilizou diferenças dentro da margem de erro

Uma nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra que mais brasileiros se identificam com a direita do que com a esquerda. Segundo o levantamento, 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais estão na direita ou centro-direita. Outros 39% enquadram-se na esquerda ou centro-esquerda, enquanto 17% estão no centro.

A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos. A diferença de cinco pontos percentuais verificada entre os dois polos fica, portanto, acima disso. A última pesquisa do gênero havia sido feita em 2022, último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o cenário era oposto. A esquerda reunia 49% dos brasileiros, enquanto a direita somava 34%.

Segundo o Datafolha, é a primeira vez que a direita aparece na frente da esquerda no levantamento desde 2014. No último ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT), a esquerda era identificada com 35% dos brasileiros, enquanto a direita somava 45%. Nas edições de 2013 e 2017, o Datafolha contabilizou diferenças dentro da margem de erro.



O resultado não é baseado em uma pergunta única sobre o posicionamento ideológico dos entrevistados, que são questionados sobre diferentes questões sociais, culturais, políticas e econômicas. São abordados temas como pobreza, religião, impostos, leis trabalhistas, entre outros.

Segundo o Datafolha, a maior mudança se deu em relação ao tema da pobreza. O percentual de brasileiros que associam a pobreza à preguiça subiu de 22% para 40%. Já aqueles que entendem ser a pobreza resultado da falta de oportunidades iguais reduziu de 76% para 58%. Deslocamentos também aconteceram em temas como segurança e costumes, com o crescimento daqueles a favor da posse de armas, que foi de 35% para 41%.

Na nova pesquisa, o Datafolha também concluiu que a parcela evangélica da população está mais à direita que os católicos brasileiros. Enquanto 52% dos evangélicos foram classificados como de direita, apenas 30% deles enquadram-se na esquerda ou centro-esquerda. Entre os católicos, o instituto de pesquisa encontrou um empate técnico, dentro da margem de 3 pontos percentuais. 43% dos católicos estavam à direita e centro-direita, enquanto 39% na esquerda ou centro-esquerda.

O Datafolha realizou a pesquisa entre os dia 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios.

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