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Eleições 2026 Datafolha divulga neste sábado nova pesquisa para presidente e avaliação do governo Lula Levantamento medirá intenções de voto para 2026 e aprovação da gestão federal

O Instituto Datafolha divulga neste sábado (20) uma nova pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026, além de dados sobre a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento teve início na última quarta-feira (17) e deve ser concluído nesta sexta-feira (19).

Ao todo, foram previstas 2.004 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais em diferentes pontos de fluxo populacional no país. A pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09956/2026.

Na última pesquisa do instituto, divulgada em maio, Lula aparecia na liderança isolada da corrida presidencial, com 40% das intenções de voto no primeiro turno. O principal adversário era o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que registrava 31%, uma diferença de nove pontos percentuais.

No cenário de segundo turno testado pelo instituto, Lula alcançava 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 43%.

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, o Datafolha incluiu nesta rodada os nomes dos governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), além de Renan Santos (Missão), Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Aécio Neves (PSDB) e Edmilson Costa (PCB).

Esta é a segunda pesquisa nacional do instituto sobre a disputa presidencial em 2026 e também irá aferir a percepção dos brasileiros sobre o governo federal.

Especialistas destacam que pesquisas eleitorais representam um retrato da opinião do eleitorado no momento em que são realizadas e não constituem previsão do resultado das eleições.

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