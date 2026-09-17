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ELEIÇÕES 2026 Datafolha divulga primeira pesquisa presidencial após sessão no STF Levantamento ouviu 2.002 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro; na rodada anterior, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 35% no primeiro turno

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (17), no fim da tarde, uma nova pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República.

O levantamento, contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, foi realizado entre os dias 15 e 17 de setembro, em meio à repercussão da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada ao caso Master e ao ministro Alexandre de Moraes.

Último levantamento

Na pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Augusto Cury (Avante) tinha 6%.

No segundo turno, Lula registrava 46% e Flávio, 44%, resultado considerado empate técnico dentro da margem de erro.

A nova rodada ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.

Os resultados refletem as intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas e não constituem previsão do resultado eleitoral.

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