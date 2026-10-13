A- A+

Eleição 2026 Datafolha e Quaest divulgam novas pesquisas sobre disputa entre Lula e Flávio Levantamentos nacionais do segundo turno serão divulgados nesta quarta (14) e quinta-feira (15), com margem de erro de dois pontos percentuais

Os institutos Quaest e Datafolha divulgarão, nesta semana, novas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026, que será disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A primeira divulgação será feita pela Quaest, nesta quarta-feira (14). Encomendado pelo Grupo Globo, o levantamento ouviu presencialmente 2.154 eleitores em todo o país, entre os dias 10 e 13 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Já o Datafolha divulgará sua segunda pesquisa sobre o segundo turno na quinta-feira (15). Contratado pela Folha de S.Paulo, o levantamento entrevistou presencialmente 2.520 eleitores em âmbito nacional, entre os dias 13 e 15 de outubro, e está registrado no TSE sob o número BR-00466/2026.

Ambas as pesquisas têm margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Veja também