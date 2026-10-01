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Política Datafolha/PE ao Senado: Marília e Humberto lideram com 19%; Mendonça Filho soma 12% Levantamento indica empate técnico na frente e alto índice de indecisão na pesquisa espontânea

A nova pesquisa Datafolha para o Senado em Pernambuco, divulgada nesta quinta-feira (1º), aponta Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) empatados numericamente na frente da disputa, ambos com 19% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Mendonça Filho (PL), com 12%, e Eduardo da Fonte (PP), registrando 10%. Como a eleição de 2026 renovará duas cadeiras no Congresso Nacional, os eleitores escolherão dois nomes nas urnas no próximo domingo (4).

Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro primeiros colocados encontram-se no limite do intervalo de confiança, mantendo o cenário em aberto para a reta final de campanha.

Na comparação com o estudo anterior do instituto, publicado em 24 de setembro, Marília Arraes manteve o mesmo patamar de 19%, enquanto Humberto Costa oscilou dois pontos para cima, subindo de 17% para 19%. Já Mendonça Filho variou de 13% para 12%, e Eduardo da Fonte permaneceu estável com 10%.

No segundo bloco de intenções de voto, Túlio Gadêlha (PSD) aparece com 5% (tinha 6% na sondagem anterior), seguido por Carlos Sant'anna (Novo), que conservou 2%. Na sequência, Pastor Gilvan Costa (Democrata), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timoteo (UP) somam 1% cada. Os candidatos Mariano Macedo (PSTU), Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) não pontuaram.

A parcela de eleitores que pretende votar em branco, nulo ou em nenhum dos postulantes recuou de 19% para 16%. Por outro lado, a taxa de indecisos na modalidade estimulada subiu de 10% para 13%.

Na consulta espontânea, quando os entrevistados respondem sem ver a lista oficial de candidatos, 52% dos eleitores de Pernambuco declararam que ainda não sabem em quem votar para as vagas ao Senado.

O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em todas as regiões do estado entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O estudo tem nível de confiança de 95% e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-06822/2026.

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