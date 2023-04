Datafolha: em três meses de governo, 38% aprovam Lula; reprovação é de 29%

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega aos primeiros três meses de mandato com aprovação de 38% e reprovação de 29%, aponta pesquisa do Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, neste sábado (1º).

Comparando ao mesmo momento de do governo anterior, o resultado mostra a desaprovação a Lula igual à registrada por Jair Bolsonaro (PL) em 2019, repetindo o que foi o pior desempenho desde a redemocratização de 1985 entre presidentes em primeiro mandato.

Além disso, consideram a gestão de Lula regular outros 30% dos brasileiros. Outros 3% não souberam responder, entre os 2.028 eleitores entrevistados pelo instituto de quarta a quinta em 126 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Lula tem ainda popularidade inferior registrada nas suas duas passagens anteriores pelo Palácio do Planalto. Segundo dados do Datafolha, ele foi aprovado por 43% nos 90 dias de 2003, com apenas 10% de reprovação. No mesmo período, em 2007, ele alcançou a 48% e 14% respectivamente.

