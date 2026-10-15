Eleições 2026
Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 44% e Lula, por 46%
Na pesquisa divulgada no último dia 8 de outubro, a primeira após o primeiro turno das eleições, Lula aparecia com uma rejeição de 46% e o candidato do PL, com 43%
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL): o que os candidatos pensam sobre a jornada de trabalho - Foto: Adam Gray e Evaristo Sa / AFP
A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46%, enquanto a do senador Flávio Bolsonaro (PL) chega a 44%, segundo pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial divulgada nesta quinta-feira (15).
Na pesquisa divulgada no último dia 8 de outubro, a primeira após o primeiro turno das eleições, Lula aparecia com uma rejeição de 46% e o candidato do PL, com 43%. Ou seja, o índice de Lula manteve-se estável, enquanto a rejeição a Flávio oscilou um ponto porcentual para cima. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
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O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro.