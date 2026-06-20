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Eleições 2026 Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos eleitores; Lula, por 46% Em comparação com a pesquisa anterior do Datafolha, divulgada em 22 de março, a rejeição de Flávio Bolsonaro oscilou dois pontos percentuais para cima

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado, 20, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 48% dos eleitores. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, tem o índice de 46% dos eleitores afirmando que não votariam nele.

Em comparação com a pesquisa anterior do Datafolha, divulgada em 22 de março, Flávio Bolsonaro teve a rejeição oscilando positivamente dois pontos percentuais. O índice de Lula variou 1 ponto percentual para cima.

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) é rejeitado por 23% dos eleitores. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 17%. Já o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) possui 14% de rejeição, mesmo índice registrado pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).

O empresário Renan Santos (Missão) e o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO) possuem 12% de rejeição, cada. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) aparece com 10%. A ativista Samara Marins (UP) é rejeitada por 10%. O escritor Augusto Cury (Avante), por 9%. O economista Edmilson Costa (PCB), por 8%, e o professor Hertz Dias (PSTU), por 7%.

Outros 1% rejeitam todos os pré-candidatos, 2% dizem que votariam em todos eles e outros 3% não souberam responder.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, em 139 cidades, de 17 a 18 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.



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