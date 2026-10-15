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ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47% das intenções de voto contra 45% de Lula

Diferença de dois pontos percentuais coloca os candidatos em situação de empate técnico

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Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão em empate técnico em nova pesquisaFlávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão em empate técnico em nova pesquisa - Foto: Evaristo Sá / AFP

Em nova pesquisa Datafolha, Flávio Bolsonaro (PL) registra 47% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45%. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (15).

A diferença de dois pontos percentuais coloca os candidatos em situação de empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.

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Na contagem dos votos válidos, que desconsidera os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo e os indecisos, Flávio Bolsonaro soma 51%, contra 49% de Lula.

Intenções de votos:

Encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento ouviu 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Na votação do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos, a menor da história. Com isso, a pesquisa mostra um crescimento do petista nas intenções.

Quaest também aponta empate técnico
Na primeira pesquisa Quaest do segundo turno das eleições presidenciais, divulgada nesta quarta-feira (14), o candidato do PL Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto. Lula (PT) tem 44%.

Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. A pesquisa mostra ainda que 1% dos entrevistados estavam indecisos e 9% são de votos nulos, brancos ou não vão votar.

Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.

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