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blog da folha Datafolha: João Campos tem 50%, e Raquel Lyra, 38% das intenções de voto Nível de confiança é de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos

A nova rodada da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (16), mostra o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) à frente da governadora Raquel Lyra (PSD). João aparece com 50% das intenções de voto no primeiro turno. Já Raquel fica em segundo lugar, com 38%. São 12 pontos percentuais de diferença entre os dois.

O vereador Eduardo Moura (Novo) fica em terceiro lugar, com 3%, enquanto o ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) fica com 2% das intenções de voto. O total de votos em branco, nulo ou indecisos chegou a 10%.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes aos eleitores, Raquel Lyra aparece com 28%, e João Campos fica com 26% das intenções de voto. Outros nomes são citados de forma residual, como o atual governador (3%), “filho de Eduardo Campos” (2%) e Eduardo Campos (1%).

Outras respostas somam 5%, enquanto brancos, nulos ou nenhum chegam a 7%. O índice de eleitores que não souberam responder é de 36%.

Quanto ao índice de rejeição (candidato em que os pesquisados não votariam de jeito nenhum), Ivan Moraes e João Campos foram os mais citados, ambos com 39%. Já Raquel ficou com 29%. Já os eleitores que afirmam não saber somam 3%, e 2% dizem que votariam em qualquer um dos candidatos ou não rejeitam nenhum.

Na rodada anterior do Datafolha, divulgada em 8 de fevereiro, João Campos havia ficado com 47%, enquanto Raquel Lyra somou 35%. Eduardo Moura ficou com 5% e Ivan Moraes 1%.

Em eventual segundo turno nas eleições deste ano, o Datafolha apontou que Campos (52%) também fica à frente de Raquel (42%). A diferença entre o prefeito da capital pernambucana e a atual governadora do estado na disputa do segundo turno é de 10 pontos percentuais. Em relação à pesquisa anterior, de fevereiro, a distância entre eles era de 13 pontos percentuais, pois ele apresentava 53%; e ela, 40%.

Para a pesquisa, realizada por meio de entrevistas presenciais entre de 13 a 15 deste mês, abril, foram ouvidas 1.022 pessoas de 16 anos ou mais no estado. O nível de confiança é de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento do Datafolha está registrado sob o número PE-04713/2026.

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