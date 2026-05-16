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ELEIÇÕES 2026 Datafolha: Lula aparece com 38% e Flávio com 35% no 1º turno, ainda sem efeito Master Pesquisa divulgada neste sábado (16) foi a campo antes de conversas entre o filho de Bolsonaro e o dono do banco, Daniel Vorcaro, virem à tona

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16) aponta o presidente Lula (PT) com 38% das intenções de voto, seguido do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 35%. Os dois lideram a disputa contra outros candidatos, que não superam a marca de 3%, e aparecem como favoritos ao segundo turno. O cenário é de estabilidade na comparação com a sondagem anterior do instituto. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Ronaldo Caiado (PSD), 3%, Romeu Zema (Novo), 3%, Renan Santos (Missão), 2%, Augusto Cury (Avante), 2%, e Samara Martins (UP), 2%, são os que têm mais de 1%. Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) marcam 1%, enquanto 9% pretendem votar em branco ou nulo e 3% permanecem indecisos.

O instituto realizou as entrevistas entre os dias 12 e 13 de maio, antes de as conversas entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, virem à tona. O senador fez cobranças ao empresário, implicado em esquema de propina e fraudes no mercado financeiro, a respeito de um acordo de R$ 134 milhões para um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, denominado "Dark Horse". Ele alega que os contatos foram normais e não ofereceu nada em troca.





Por outro lado, a pesquisa captura a percepção dos brasileiros a partir de três fatos relevantes do noticiário político. O governo federal sofreu uma derrota histórica com a rejeição pelo Senado da indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Houve também o lançamento do programa "Desenrola 2.0", para renegociamento de dívidas, e o encontro entre Lula e o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca.

No levantamento anterior, de 11 de abril, o petista, candidato à reeleição, aparecia com 39% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados para os entrevistados. Flávio marcava 35%, empatado tecnicamente no limite da margem de erro. Distantes da dupla, Caiado e Zema apareciam com 5% e 4%, respectivamente, e os demais não superavam 2%.

Petista e bolsonarista são os mais rejeitados

A pesquisa mediu ainda o nível de rejeição aos candidatos. Lula (47%) e Flávio Bolsonaro (43%) lideram novamente no quesito. Os índices eram, respectivamente, de 48% e 46% em abril. Os demais não passam de 20%, até porque são consideravelmente menos conhecidos que os candidatos de PT e PL.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores, com mais de 16 anos, em todo o país. O nível de confiança na amostra é de 95% e representa a quantidade de vezes em que se espera que a coleta realizada represente de fato o pensamento médio da população brasileira, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-00290/2026.

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