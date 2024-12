Datafolha: Lula é aprovado por 35% e reprovado por 34% dos brasileiros

A- A+

No comando do Brasil há dois anos, o petista Luiz Inácio Lula da Silva tem 35% de aprovação e 34% de reprovação, conforme pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira, 17. Outros 29% dos entrevistados apontam a gestão como regular.

Com relação ao levantamento divulgado em outubro, Lula viu seu índice de desaprovação oscilar para cima, passando. Na ocasião eram 32% os brasileiros avaliavam o governo como ruim ou péssimo Já os que o viam como ótimo ou bom eram 36%.

A pesquisa foi realizada com entrevistas presenciais nos dias 12 e 13 de dezembro com 2.002 eleitores a partir dos 16 anos ou mais em 113 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No mesmo período de 2023, a aprovação de Lula era de 38%. No primeiro governo Lula (2003 - 2007), a essa altura do mandato, a gestão tinha 45% de aprovação e 13% de reprovação. No segundo governo (2008 -2011), era aprovado por 70% e reprovado por 7%.

O Datafolha também mediu qual é a expectativa dos eleitores sobre a gestão de Lula para os próximos dois anos à frente da presidência da República. Segundo os resultados, 38% acreditam que o chefe do Executivo fará um governo ótimo ou bom, contra 34% entre ruim ou péssimo, enquanto 25%, julgam que a metade do mandato será regular.

Apenas 15% avaliam que Lula fez mais do que o esperado, enquanto 58% dos entrevistados dizem que o presidente fez menos pelo Brasil do que esperavam, ante 24% que acham que ele fez pelo Brasil o esperado. O outros 2% não souberam responder.

Homens e evangélicos continuam reprovando mais o governo

O Datafolha também separou os resultados da pesquisa por segmentos. Com 40%, os homens são os que mais reprovaram o petista, contra 33% dos que aprovam o governo Lula.



Enquanto isso, 38% das mulheres qualificam a gestão do presidente como boa ou ótima, ante 29% que consideram ruim ou péssima. Já 31% a avalia como um líder regular.

A margem de erro tanto para o eleitorado masculino quanto para o feminino é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Os católicos são os que mais aprovam a gestão de Lula, com 42% contra 30% que consideram ruim ou péssimo; 27% vê como regular.



Já para 43% dos evangélicos a gestão Lula é ruim ou péssima, ante 26% avaliam como ótima ou boa, e 29% que classificam o governo petista como regular.

Veja também

DECISÃO STJ encerra processos da Lava Jato contra ex-ministro José Dirceu