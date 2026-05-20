A- A+

Pesquisa Datafolha: Lula é visto como o mais experiente; Flávio Bolsonaro mais moderno e inovador Pesquisa foi feita, em sua maioria, antes da divulgação dos áudios vazados do senador com o banqueiro Vorcaro

Mais da metade do eleitorado considera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o pré-candidato mais experiente, enquanto outra parcela vê o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o pré-candidato mais inovador, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quarta-feira. A consulta envolvia um conjunto de 15 perguntas direcionadas aos entrevistados, a maioria feita antes da divulgação dos áudios que revelaram as relações entre o "01" de Jair Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master.

Para 55% dos consultados, Lula apresenta mais experiência que seu adversário Flávio, e é considerado o mais experiente por 18%. A diferença de 37 pontos percentuais é a maior entre o petista e o senador. No quesito de modernidade e inovação, quem leva a melhor é o pré-candidato do PL, considerado o mais inovador para 31% frente aos 26% que escolheram o petista.

O Datafolha também criou uma segunda categoria de classificação para “eleitores não-alinhados”, ou seja, aqueles que não se identificam nem com o bolsonarismo nem com o petismo. Neste recorte, 52% consideram Lula o mais experiente, contra apenas 8% do filho de Bolsonaro. Na categoria de mais inovador, para os não-alinhados, Flávio segue líder com 22% e o pré-candidato do PT tem 11%.

Para esta pesquisa, o Datafolha ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais nos dias 12 e 13 de maio. A margem de erro na amostra completa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na categoria dos não-alinhados, a margem é de quatro pontos para mais ou para menos.

Veja também