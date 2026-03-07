Sáb, 07 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Datafolha: Lula tem 25% e Flávio Bolsonaro 12% das intenções de voto no 1º turno

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula tem 36% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio, 25%

Reportar Erro
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro - Foto: Ricardo Stuckert / PR e Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A pesquisa Data Folha divulgada neste sábado, 7, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente no cenário de primeiro turno da pesquisa espontânea, com 25% das menções espontâneas, mas com o senador Flávio Bolsonaro (PL) vem ganhando terreno e se consolidando em segundo lugar na disputa, com 12%.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula tem 36% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio, 25%.

 

Leia também

• Leite sobe o tom contra Bolsonaro e destoa de Ratinho e Caiado em evento de presidenciáveis do PSD

• Viagem com Lula aos EUA foi suspensa em virtude da guerra no Irã, diz Fávaro

• Paulo Guedes: Se Flávio Bolsonaro ganhar eleições, terá meu total apoio

Entre os demais pré-candidatos e o governadores de Estado, o do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) marca 7%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 3%, mesmo patamar que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter