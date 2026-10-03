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ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1º turno

No 2º turno candidatos seguem empatados dentro da margem de erro, com 47% a 46%

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Em cenárioLula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1&ordm; turno de 1&ordm; turno, Lula tem 38%, e Flávio Bolsonaro, 34%, aponta pesquisa Indexa/BroadcastEm cenárioLula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1º turno de 1º turno, Lula tem 38%, e Flávio Bolsonaro, 34%, aponta pesquisa Indexa/Broadcast - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação

Na véspera do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente, conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3. O petista tem 45% dos votos válidos contra 42% do candidato do PL.

O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.

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Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira agora as intenções de votos totais, com brancos, nulos e indecisos:

Segundo turno
O empate técnico se repete em um eventual segundo turno. Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Indecisos são 2% e brancos e nulos, 6%.

Na rodada anterior, divulgada no dia 1º de outubro, o petista tinha 48% contra 45% do candidato do PL.

O Datafolha entrevistou presencialmente 4.006 pessoas com 16 anos ou mais neste sábado, 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01708/2026.

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