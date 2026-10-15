A- A+

Eleições 2026 Datafolha: Lula tem vantagem entre católicos e Flávio, entre evangélicos Entre os evangélicos, o candidato do PL tem 62% dos votos, contra 29% de Lula. Entre católicos, o presidente Lula possui 52% dos votos, contra 42% que declaram voto no filho de Jair Bolsonaro (PL)

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15) mostra que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) tem vantagem entre os evangélicos e os homens, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre católicos e mulheres.

Entre os evangélicos, o candidato do PL tem 62% dos votos, contra 29% de Lula. Entre católicos, o presidente Lula possui 52% dos votos, contra 42% que declaram voto no filho de Jair Bolsonaro (PL).

Já entre as mulheres, o petista lidera com 49% dos votos, contra 40% de Flávio. Entre homens, porém, o cenário se reverte, e Flávio lidera com 52%, contra 40% de Lula.

Entre quem ganha menos de 2 salários mínimos, Lula tem 53% dos votos, contra 38% de Flávio. Já entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, Flávio lidera com 55% dos votos, contra 40% de Lula.

Além disso, Flávio lidera na região Sudeste, onde possui 51% dos votos totais, contra 41% de Lula. Já Lula lidera entre os nordestinos, com 61% dos votos contra 32% de Flávio.

Na última pesquisa, há uma semana, as maiores vantagens em favor de Flávio se mostravam entre evangélicos (69% a 25%) e na região Sul (58% a 35%). Já Lula, a pesquisa mostrou que estava melhor no segmento com renda até 2 salários (52% a 41%), entre católicos (53% a 41%) e no Nordeste (61% a 35%).

A Folha de S.Paulo informou que o instituto ouviu 2.520 eleitores de terça (13) a quarta (14) em 153 municípios, em um trabalho encomendado pela Folha. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o código BR-00466/2026.

Veja também