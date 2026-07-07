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ELEIÇÕES 2026 Datafolha: Marina tem 18% e Tebet soma 16% na disputa ao Senado em SP As ex-ministras estão em empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa

Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 6, aponta que a ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) lideram as intenções de voto para o Senado em São Paulo. Segundo o levantamento, Marina tem 18% da preferência do eleitorado, seguida por Simone, com 16%

As ex-ministras estão em empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa. Tebet também está tecnicamente empatada com Ricardo Salles (Novo), que registrou 13% de menções. Ele, por sua vez, empata tecnicamente com André do Prado (PL), com 11%, Guilherme Derrite (PP), com 10%, e Paulinho da Força, do Solidariedade, com 8%.

Os dados são da pesquisa estimulada, quando as opções de voto são apresentadas ao entrevistado. Cada pessoa ouvida pelo Datafolha pôde responder citando até dois nomes de preferência. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado deve dizer a preferência de voto por conta própria, 81% disseram não saber em quem votar.

Nas eleições de 2026, cada Estado vai eleger dois representantes ao Senado. Dois terços da Casa de 81 membros serão renovados.

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 3 de julho com 1 608 eleitores em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números SP-01703/2026 e BR-06481/2026.

Tanto Marina quanto Simone são ex-ministras do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Marina comandou a pasta de Meio Ambiente e Simone, a do Planejamento. Elas deixaram o cargo a tempo do prazo legal para concorrer no pleito deste ano.

A mesma pesquisa Datafolha que avaliou a intenção de voto para o Senado mostrou que o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é bem avaliado por 45% dos paulistas. O mandatário lidera as intenções de voto para o Palácio dos Bandeirantes.

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