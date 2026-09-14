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Eleições 2026 Datafolha: Michelle Bolsonaro lidera disputa pelo Senado no DF com 21% Ex-primeira-dama cresceu dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior e aparece à frente de Leila Barros e Bia Kicis

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece na liderança da disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11). Ela registra 21% das intenções de voto.

Na sequência, está a senadora Leila Barros (PDT), conhecida como Leila do Vôlei, com 18%. A parlamentar busca a reeleição e está em empate técnico com a deputada federal Bia Kicis (PL), que soma 15%.

A petista Erika Kokay aparece logo atrás, com 14% das intenções de voto.

Em comparação com o levantamento realizado em agosto, Michelle e Leila cresceram dois pontos percentuais cada. A ex-primeira-dama passou de 19% para 21%, enquanto a senadora avançou de 16% para 18%. Bia Kicis teve alta de quatro pontos, saindo de 11% para 15%. Erika Kokay também oscilou positivamente, de 12% para 14%.

O Distrito Federal terá duas vagas em disputa para o Senado nas eleições deste ano.

Apoios políticos

Michelle Bolsonaro e Bia Kicis contam com o apoio do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. Já Leila Barros e Erika Kokay fazem campanha em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição.

Outros candidatos aparecem com percentuais menores no levantamento. Sebastião Coelho (Novo), Professor Guilherme Amorim (UP) e Ronaldo Fonseca (PSD) têm 2% cada.

Tiago (Agir), Avenir Rosa (Democrata), David Horn (PCO), Guto Felício dos Santos (PSDB) e Marley (Avante) registram 1% cada. Zanata (PSTU) aparece com 0%.

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