Datafolha: Moraes é aprovado por 37% e reprovado por 33%

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator do inquérito das fake news, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes tem seu trabalho avaliado como ótimo ou bom por 37% da população brasileira, segundo o Datafolha.

Por outro lado, consideram as ações de Moraes como ruins ou péssimas 33%. Para 24%, o trabalho dele é regular. Por fim, 6% não sabem. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 147 municípios brasileiros. A pesquisa foi feita nos dias 19 e 20 de março.

