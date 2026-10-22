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Eleições 2026 Datafolha: na espontânea, Flávio mantém 46% e Lula permanece com 45% Brancos, nulos e nenhum saíram de 5% para 4%, enquanto indecisos vão de 3% para 4%

Levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (22) aponta que o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, se manteve com 46% de votos na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem terem acesso a uma lista de candidatos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também permanece com os mesmos 45% de votos na pesquisa espontânea divulgada no dia 13 de outubro.

Brancos, nulos e nenhum saíram de 5% para 4%, enquanto indecisos vão de 3% para 4%.

O período de coleta da nova pesquisa vai de 20 a 22 de outubro, com 2.520 entrevistados, margem de erro de dois pontos porcentuais e com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09709/2026. A pesquisa compreendeu o período após a promulgação da PEC do fim da 6x1, em 16 de outubro, e do debate presidencial realizado por Band/Estadão no último domingo, 18.

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