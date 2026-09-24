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Eleições 2026 Datafolha: No 1º turno, Lula oscila de 35% a 36% na espontânea e Flávio vai de 26% a 27% Nessa modalidade, os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 36% das intenções de voto na pesquisa espontânea para a Presidência da República, ante 27% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamento Datafolha divulgado nesta quinta-feira (24).

Nessa modalidade, os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.

Na pesquisa anterior, divulgada em 17 de setembro, Lula tinha 35% e Flávio, 26%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de nove pontos. A parcela de indecisos recuou de 21% para 18%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 4% dos entrevistados. O escritor Augusto Cury (Avante) manteve 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) permaneceu com 2%. Renan Santos (Missão) passou de 1% para 2%, e Romeu Zema (Novo) oscilou de 1% para 0%.

Outras respostas somam 2%, mesmo índice da rodada anterior. Os que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum candidato passaram de 6% para 5%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.

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