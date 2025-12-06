A- A+

Eleições 2026 Datafolha: no 2º turno, Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos Petista aparece com 51% contra 36% do filho do ex-presidente; em cenário entre Lula e Tarcísio, presidente marca 47% e governador 42%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à presidência da República caso o 2º turno fosse hoje, mostra pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6). O petista aparece com 51% das intenções de voto, contra 36% do filho do ex-presidente.

O instituto ouviu 2.002 eleitores entre terça-feira (2) e quinta-feira (4), ou seja, antes de Flávio anunciar sua pré-candidatura com o aval de Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa foi realizada em 113 municípios, com maiores de 16 anos, e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Flavio anunciou sua pré-candidatura ao Planalto nesta sexta, após receber a bênção do pai. Sua candidatura não agradou setores do Centrão, que tentam criar uma união em torno do nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O levantamento do Datafolha mostra que Tarcísio se sairia melhor em um eventual segundo turno contra Lula, caso a eleição fosse hoje, mas ainda perderia. Num cenário de disputa Lula e Tarcísio, 47% dos entrevistados responderam que votariam no petista, e 42%, no governador de São Paulo, e 10% votariam nulo ou em branco e 2% não souberam responder.

Já num confronto entre Lula e Michelle Bolsonaro (PL), o atual presidente foi a preferência de 50% dos ouvidos pelo instituto, enquanto 39% responderam que votariam na ex-primeira-dama — 10% votariam nulo ou em branco e 1% não souberam responder.

No cenário que testa o nome do outro filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está fora do país, a vantagem de Lula é maior: ele aparece com 52% das intenções de voto, contra 35% do parlamentar, enquanto 12% votariam em branco e 1% não sabem.

Outro governador cotado para representar a direita nas urnas é Ratinho Júnior (PSD), do Paraná. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Ratinho por 47% a 41%.

Se a disputa fosse entre Lula e Jair Bolsonaro, ainda que ele esteja inelegível e não possa concorrer no ano que vem, o petista também se sairia melhor. Para 49% dos entrevistados, Lula seria a opção de voto, contra 40%. que votariam em Bolsonaro.

