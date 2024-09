Datafolha no Recife: João Campos tem 76%, Gilson Machado, 9% e Daniel Coelho, 5%

A- A+

Pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral no Recife divulgada nesta quinta-feira, 19, mostra que o atual prefeito, João Campos (PSB), lidera a corrida eleitoral com 76%, podendo ser reeleito em primeiro turno. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) tem 9%, e o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) aparece com 5%.

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) tem 3% das intenções de voto, e o advogado Técio Teles (Novo) aparece com 1%. Ludmila Outtes (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU) não pontuaram. Indecisos somam 1%, e 5% dos eleitores recifenses pretendem votar branco ou nulo.

O Datafolha ouviu 910 eleitores de Recife entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-02953/2024.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, João Campos lidera com 63% de citações. Gilson Machado foi citado por 6%, Daniel Coelho por 2% e Dani Portela por 2%. Indecisos somam 13% dos eleitores do Recife.



