CONGRESSO Datafolha: para 78% dos entrevistados, Congresso Nacional atua em defesa dos próprios interesses Reprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal está em alta

Uma nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta terça-feira aponta que a reprovação dos deputados federais e senadores voltou a subir, com 35% dos entrevistados avaliando como ruim ou péssimo a atuação do Legislativo. Já para 78%, os parlamentares atuam mais a favor dos próprios interesses. Outros 18% pensam de forma contrária.

O mesmo levantamento apontou que, para 68% dos entrevistados, a Justiça brasileira também atua tendo em vista mais os seus interesses particulares, enquanto 59% fizeram a mesma afirmação sobre a Presidência da República.

Em março, o Datafolha havia apontado uma melhora na avaliação do Congresso Nacional, que registrou números similares de reprovação e aprovação: 23% e 22%, respectivamente. No ano anterior, os deputados e senadores tinham recebido a melhor avaliação desde 2003.

Na nova pesquisa, 41% dos entrevistados responderam considerar a atuação do Congresso como regular. Outros 35% afirmaram que o desempenho do Legislativo é ruim ou péssimo, enquanto 18% classificaram o trabalho da Câmara dos Deputados e do Senado como "ótimo". Outros 6% não opinaram.

O instituto de pesquisa realizou 2.004 entrevistas em 130 municípios brasileiros, entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

