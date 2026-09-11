Datafolha PE: empate técnico marca disputa pelo Senado Federal

A- A+

O Instituto Datafolha divulgou nnesta sexta (11) os números da disputa pelo Senado Federal em Pernambuco. Os dados mostram quatro postulantes em empate técnico na corrida pelas duas vagas do estado na Casa Alta.



Marília Arraes (PDT) aparece em primeiro lugar com 18% das intenções de voto. Em seguida, o senador Humberto Costa (PT) com 16%, logo atrás vem o deputado federal Mendonça Filho (PL) com 12%, seguido do também deputado federal Eduardo da Fonte (PP), que pontuou com 10%.



Túlio Gadêlha (PSD) aparece com 5% das intenções de voto. Pastor Gilvan Costa (Democrata), cuja candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral, e Carlos Sant'anna (Novo) têm 2% cada, mantendo os mesmos índices da rodada anterior. Paulo Rubem Santiago (Rede), Mariano Macedo (PSTU) e Samuel Timoteo (UP) registram 1% cada, também sem alteração.

Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) aparecem com 0%. Entre os entrevistados, 22% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, ante 23% anteriormente. Já os indecisos somam 10%, uma redução em relação aos 14% registrados na pesquisa anterior.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é PE-04411/2026.



Veja também