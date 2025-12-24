A- A+

BRASIL Datafolha: petismo predomina entre católicos (48%) e bolsonarismo entre evangélicos (47%) O levantamento aponta que a maioria dos entrevistados, 74%, declara-se petista ou bolsonarista

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 24, indica que o petismo é predominante entre os católicos (48%), enquanto o bolsonarismo prevalece entre os que se declaram evangélicos (47%).

O levantamento foi realizado de 2 a 4 de dezembro. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios do País. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Segundo a pesquisa, os simpatizantes do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores (PT), estão mais concentrados entre as mulheres (42%), os aposentados (45%), na região Nordeste (49%) e entre quem tem escolaridade até o ensino fundamental (52%).





Já os simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), prevalecem entre os homens (37%), empresários (41%), na região Sul (41%) e entre quem recebe de cinco a dez salários mínimos (42%).

O levantamento aponta que a maioria dos entrevistados, 74%, declara-se petista ou bolsonarista: 40% dizem-se mais alinhados ao PT, e 34% ao ex-presidente. A polarização é ainda maior na parcela da população com 60 anos ou mais. Nesse grupo, 38% se inclinam mais a Bolsonaro e 46% a Lula, somando 84% dos entrevistados.



