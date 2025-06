Datafolha: Petistas recuam, bolsonaristas crescem, e grupos têm empate inédito

A- A+

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira apontou um empate inédito entre apoiadores do petista Luiz Inácio Lula da Silva e seu antecessor na Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL). O levantamento identificou, pela primeira vez na série histórica, iniciada em dezembro de 2022, que 35% dos brasileiros dizem se identificar com o atual presidente e os outros 35%, com o adversário político.

O grupo que se considera mais próximo de Lula recuou de 39% para 35% desde o levantamento anterior, realizado em abril. O Datafolha apontou que, no mesmo período, os entrevistados que dizem apoiar Bolsonaro foram de 31% a 35%.

Nos últimos dois anos e meio, desde que Lula venceu o pleito contra Bolsonaro e chegou ao terceiro mandato na Presidência, o instituto passou a estimar a porção de brasileiros que apoia um ou o outro. Até os resultados desta quarta, foram realizadas nove sondagens com a pergunta: "Considerando uma escala de um (bolsonarista) a cinco (petista), em qual número você se encaixa?".

De acordo com o Datafolha, os entrevistados que responderam "um" ou "dois" foram classificados como bolsonaristas; e aqueles que disseram "quatro" ou "cinco", como petistas. Os grupos polarizados somam, ao todo, 70% da população, aponta o instituto.

Os 30% restantes se dividem entre o grupo que respondeu "três", considerados neutros; 7% que afirmaram não se identificar com nenhum dos lados; e outros 2% que não souberam responder. Tais percentuais se mantiveram estáveis ao longo da série histórica.

