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Eleições 2026 Datafolha: Rejeição a Flávio Bolsonaro passa de 44% para 46%; rejeição a Lula vai 46% para 45% Outros 3% dizem que rejeitam ambos, enquanto 6% responderam não rejeitar nenhum

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) mostra que a rejeição ao nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) está numericamente à frente da rejeição do eleitorado ao nome do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme o levantamento, a rejeição ao nome do senador passou de 44% para 46%, na comparação com pesquisa do dia 15 de outubro. No mesmo período, a rejeição a Lula oscilou de 46% para 45%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Outros 3% dizem que rejeitam ambos, enquanto 6% responderam não rejeitar nenhum.

O período de coleta da nova pesquisa vai de 20 a 22 de outubro, com 2.520 entrevistados, margem de erro de dois pontos porcentuais e com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09709/2026. A pesquisa compreendeu o período após a promulgação da PEC do fim da 6x1, em 16 de outubro, e do debate presidencial realizado por Band/Estadão no último domingo (18).

Ainda segundo a pesquisa, 45% disseram que votarão com certeza no atual presidente. O porcentual é o mesmo dos que dizem que irão votar com certeza em Flávio Bolsonaro. Outros 48% responderam que não votarão de jeito nenhum no senador, porcentual que também é o mesmo dos que disseram que não votarão em Lula.

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