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pesquisa Datafolha: Rejeição de Lula e Flávio oscila de 47% a 45%, em empate numérico Ambos tinham 47% no levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, e oscilaram dois pontos porcentuais para baixo, dentro da margem de erro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são rejeitados por 45% dos eleitores, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24).

Ambos tinham 47% no levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, e oscilaram dois pontos porcentuais para baixo, dentro da margem de erro.

Os dois permanecem empatados como os candidatos com os maiores índices de rejeição. O instituto perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum no primeiro turno da eleição presidencial.

Renan Santos (Missão) manteve 15% de rejeição, seguido por Romeu Zema (Novo), com 14%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%, também sem alteração em relação à rodada anterior.

Rui Costa Pimenta (PCO) passou de 11% para 9%, mesmo índice de Samara Martins (UP), que tinha 10%. O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 9% para 8%, enquanto Edmilson Costa (PCB) passou de 10% para 8%.

Hertz Dias (PSTU) e Clariana Barão (DC) mantiveram 7% cada. Leonardo Avalanche (PRTB), que não constava na pesquisa anterior, também registrou 7%. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) passou de 6% para 5%.

Os entrevistados que votariam em qualquer candidato ou não rejeitam nenhum permaneceram em 2%. A parcela dos que rejeitam todos passou de 2% para 1%, enquanto os que não souberam responder foram de 2% para 3%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.

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