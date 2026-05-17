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pesquisa Datafolha: segurança e saúde têm pior avaliação no Governo Lula, combate à fome, melhor Terceiro mandato de Lula se saiu pior na Segurança Pública para 16% dos entrevistados

As áreas de segurança pública e saúde despontam com as piores avaliações do Governo Lula, de acordo com dados divulgados pelo Datafolha neste sábado. No outro espectro, o combate à fome e à miséria tem a melhor avaliação, segundo o instituto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O terceiro mandato de Lula se saiu pior na Segurança Pública para 16% dos entrevistados, enquanto saúde registra 15%, seguido por economia e combate à corrupção empatados, com 13%.

Ao avaliar o que a gestão se saiu melhor, 13% consideram o combate à fome e à miséria melhor resultado, seguido por combate ao desemprego e educação (10%), e saúde e igualdade racial na sequência (6%).

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 13 de maio. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-00290/2026.

Avaliação negativa recua

A pesquisa divulgada ontem mostra que a avaliação negativa do governo teve um leve recuo em comparação com a divulgação anterior, em abril. Para 39% da população, a gestão é considerada ruim ou péssima — percentual que era de 40% no mês passado. Já a avaliação positiva oscilou para cima, saindo de 29% para 30% na atual publicação.

A maioria das entrevistas, conforme o Instituto, foi realizada antes da divulgação do áudio enviado pelo senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. No material, ele cobra dinheiro ao dono do Banco Master para o patrocínio de um filme dedicado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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