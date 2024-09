A- A+

DATENA Datena cancela a agenda do dia O cancelamento ocorre após uma agressão desferida por Datena ao candidato Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura na noite deste domingo, 15

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) cancelou a agenda do dia na cidade desta segunda-feira, 16. "Em razão da chuva a agenda de hoje foi cancelada. Os compromissos de campanha prosseguem normalmente amanhã (terça-feira, 17)", afirmou a assessoria do candidato.



O cancelamento ocorre após uma agressão desferida por Datena ao candidato Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura na noite deste domingo, 15. O clima esquentou após o influenciador chamar o ex-apresentador de "arregão" e mencionar uma acusação de assédio sexual contra Datena que ocorreu em 2019.

Ao afirmar que Datena "não era homem" para agredi-lo, Marçal foi atingido com uma cadeira por ele.



Mais cedo, o tucano cancelou sua participação na sabatina do Estadão marcada para esta segunda-feira, às 10h. Não há previsão de uma nova sabatina com o candidato. Também haveria uma caminhada pelo comércio do bairro de Santana, na zona norte da cidade, ao meio-dia.

Veja também

Eleições Eleições Paulista 2024: "A gente não vai entrar nessa baixaria", afirma Junior Matuto