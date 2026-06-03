Qua, 03 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Datena diz que candidatura para deputado está 'quase certa' após convite de Alckmin e França

Ele elogiou os dois aliados e diz estar honrado com o convite

Reportar Erro
O jornalista José Luiz Datena. O jornalista José Luiz Datena.  - Foto: Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil

O apresentador José Luiz Datena afirmou nesta quarta-feira (3) que sua candidatura a deputado federal nas eleições de 2026 está "quase certa". Ele foi convidado a concorrer pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pré-candidato ao senado Márcio França.

Segundo Datena, faltam apenas alguns detalhes para confirmar a candidatura. Ele elogiou os dois aliados e diz estar honrado com o convite.

Leia também

• Trump ainda não decidiu se declarará apoio a algum candidato nas eleições brasileiras

• Venezuela precisa de imprensa livre e de nova comissão eleitoral para realizar eleições, diz Rubio

• Lula diz para ministros "não apresentarem nada novo" até fim das eleições

Datena ressaltou que Alckmin e França "pensam o bem do País". O apresentador concorrerá pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), legenda a qual está filiado.

Em 2024, na época no PSDB, Datena concorreu à Prefeitura de São Paulo e terminou em quinto lugar, com 1,84% dos votos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter