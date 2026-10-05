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Eleições 2026 Datena foi eleito? Veja resultado de Caneta Azul, Rachel Sheherazade e outros famosos Urnas frustram apresentadores, ex-BBBs, atores e influenciadores; Thammy Miranda está entre as exceções com mandato garantido

Fama ajuda a conquistar seguidores, contratos publicitários, convites para reality shows e, vez ou outra, até um hit nacional. Na hora de converter notoriedade em votos, porém, a conta pode ser bem menos generosa. As eleições 2026 deixaram fora do Legislativo uma extensa lista de celebridades que trocaram, ao menos durante a campanha, os estúdios, palcos e redes sociais pelo corpo a corpo eleitoral. Mas, afinal, Datena foi eleito? Caneta Azul conseguiu uma vaga? Rachel Sheherazade venceu a eleição?

Para três das perguntas que despertaram buscas após o fechamento das urnas no último domingo (4), a resposta é a mesma: não. José Luiz Datena, Manoel Gomes e Rachel Sheherazade estão entre os nomes conhecidos que não conseguiram se eleger.

A lista passa ainda por Tiririca, Silvia Abravanel, Sikêra Júnior, Jean Wyllys, Inês Brasil, Andréa Sorvetão, Humberto Martins e ex-participantes do BBB - Big Brother Brasil. Houve exceções: Thammy Miranda, por exemplo, foi eleito deputado estadual em São Paulo, com 84.330 votos.

A seguir, veja como se saíram alguns dos famosos que disputaram as eleições de 2026:

Datena foi eleito deputado federal?

Não. José Luiz Datena (PSB) recebeu 51.071 votos na disputa para deputado federal por São Paulo, mas ficou sem uma das cadeiras da Câmara.

O apresentador chegou às urnas dois anos depois de disputar a Prefeitura de São Paulo, quando terminou a eleição de 2024 em quinto lugar. Conhecido principalmente pelo "Brasil Urgente", da Band, ele havia encerrado em junho seu contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde comandava programas na TV Brasil e na Rádio Nacional.

A segunda incursão eleitoral também terminou sem mandato — apesar de Datena ter obtido uma das maiores votações entre as celebridades que disputaram uma vaga por São Paulo.

Caneta Azul foi eleito?

Também não. Manoel Gomes, o Caneta Azul, recebeu 7.239 votos como candidato a deputado federal por São Paulo pelo Avante.

Depois da apuração, o cantor publicou uma mensagem agradecendo aos apoiadores e disse ter se arriscado ao colocar o próprio nome nas urnas. "Eu me arrisquei. Enfrentei críticas. Fui até o fim", escreveu.

Foi a segunda tentativa de Manoel Gomes na política. Em 2022, ele havia concorrido a deputado estadual no Maranhão pelo PL e recebido 7.543 votos, ficando como suplente. O maranhense virou fenômeno nacional em 2019 com "Caneta Azul", música que atravessou as redes sociais e ganhou versões e referências de famosos como Neymar, Wesley Safadão e Tirulipa.

Rachel Sheherazade foi eleita?

Rachel Sheherazade não foi eleita deputada federal por São Paulo. A jornalista, candidata pelo PSD, recebeu cerca de 22,4 mil votos.

Sheherazade ganhou projeção nacional ainda em 2011 e, naquele mesmo ano, foi contratada pelo SBT, onde apresentou o " SBT Brasil" até 2020. Em 2023, voltou ao centro dos holofotes ao participar de " A Fazenda" e depois passou a comandar atrações de entretenimento na Record.

Tiririca perdeu a eleição?

Desta vez, sim. Tiririca não conseguiu se eleger deputado federal pelo Ceará, encerrando uma sequência de quatro vitórias consecutivas para a Câmara.

O humorista havia estreado nas urnas em 2010, por São Paulo, com mais de 1,3 milhão de votos e o slogan "Pior do que tá não fica". Depois de quatro mandatos, transferiu seu domicílio eleitoral para o Ceará e tentou retornar ao Congresso pelo PSD, mas obteve pouco mais de 5 mil votos.

Silvia Abravanel foi eleita?

Não. Silvia Abravanel (PSD), filha de Silvio Santos, recebeu cerca de 22,4 mil votos para deputada federal por São Paulo e não conseguiu uma vaga.

A apresentadora deixou o comando do infantil " Sábado animado", no SBT, para fazer sua primeira campanha a um cargo federal. O sobrenome mais célebre da televisão brasileira garantiu atenção à candidatura, mas não um assento na Câmara.

Sikêra Júnior foi eleito?

O apresentador Sikêra Júnior também ficou fora da Câmara dos Deputados. Candidato por São Paulo, recebeu 37.050 votos em sua estreia eleitoral.

Ele ganhou projeção nacional à frente de programas policiais e comandou o "Alerta nacional", exibido pela RedeTV! entre 2020 e 2023.

Jean Wyllys voltou para a Câmara?

Não. Jean Wyllys (PT) recebeu 18.073 votos na disputa para deputado federal por São Paulo e não foi eleito.

Vencedor do BBB 5, ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro após as eleições de 2010, 2014 e 2018. Em 2019, diante de ameaças de morte, desistiu de assumir o terceiro mandato e deixou o Brasil. Sete anos depois, tentou voltar à Câmara por outro estado, mas ficou sem vaga.

Matteus Amaral, do BBB 24, foi eleito?

O "Alegrete" chegou a uma votação superior à de várias celebridades desta lista, mas também ficou pelo caminho. Matteus Amaral recebeu 51.437 votos para deputado federal pelo Rio Grande do Sul e não foi eleito.

Vice-campeão do BBB 24, o gaúcho disputou a eleição pelo PP e ficou na condição de suplente. O caso de Matteus também ajuda a explicar por que comparar apenas números absolutos pode enganar: nas eleições para deputado, a distribuição de vagas leva em consideração o desempenho dos partidos e federações pelo sistema proporcional. Assim, uma votação nominal expressiva não assegura, sozinha, uma cadeira.

Inês Brasil foi eleita?

"Alô, alô, graças a Deus", bordão que virou meme nas redes sociais, não ganhou continuação na Alerj. Inês Brasil não foi eleita deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

Em sua estreia nas urnas, a cantora e influenciadora digital recebeu 3.145 votos pelo PSB e ficou como suplente. Inês se tornou um fenômeno da internet depois que seu vídeo de inscrição para o BBB - Big Brother Brasil viralizou.

Antonia Fontenelle foi eleita?

Antonia Fontenelle também não conseguiu uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro. A apresentadora recebeu 3.873 votos.

Conhecida pelos comentários sobre celebridades, política e comportamento nas redes sociais, Fontenelle já havia concorrido ao mesmo cargo em 2022, também sem se eleger.

Em março de 2025, ela teve os direitos políticos suspensos em razão de uma condenação definitiva por calúnia, difamação e injúria contra Felipe Neto. Em abril de 2026, a Justiça Eleitoral restabeleceu os direitos após reconhecer a extinção da punibilidade.

Andréa Sorvetão e Conrado foram eleitos?

O casal também terminou a eleição sem mandato. Andréa Sorvetão, ex-paquita, recebeu 2.529 votos na disputa para deputada federal pelo Rio de Janeiro e não foi eleita.

Seu marido, o cantor Conrado, concorreu a deputado estadual e obteve 2.282 votos, igualmente sem conseguir uma cadeira.

Humberto Martins foi eleito?

Conhecido por uma longa carreira nas novelas, Humberto Martins recebeu 1.124 votos como candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro e não se elegeu.

O ator disputou o pleito pelo DC. A estreia eleitoral teve, assim, duração consideravelmente menor que a de muitos de seus personagens na televisão.

Geraldo Luís foi eleito?

Outro apresentador conhecido do público, Geraldo Luís não foi eleito deputado federal por São Paulo. Candidato pelo Avante, recebeu 10.176 votos.

Ele ficou conhecido nacionalmente à frente de programas como " Balanço Geral", "Geraldo Brasil" e "Domingo Show", na Record.

Vivian Amorim foi eleita?

A ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim não conseguiu uma vaga de deputada estadual pelo Amazonas.

Em sua primeira eleição, recebeu 10.807 votos. Advogada de formação, Vivian foi vice-campeã do BBB 17 e posteriormente passou a trabalhar como apresentadora.

Menina da Bota foi eleita?

Não. Maria José Mendes da Cruz, conhecida nas redes sociais como Menina da Bota, não conseguiu se eleger deputada federal por Minas Gerais. Candidata pelo União Brasil, a influenciadora recebeu cerca de 9,8 mil votos.

Aos 23 anos, Maria José é natural de Angelândia (MG), no Vale do Jequitinhonha, e ganhou projeção nacional com vídeos em que aparece dançando e cantando na zona rural — quase sempre, como o apelido deixa pouca margem para mistério, de botas. A influenciadora reúne perto de 2 milhões de seguidores no Instagram e levou o nome pelo qual viralizou também para a urna eletrônica.

Thammy Miranda

Enquanto boa parte das celebridades terminou o domingo fazendo as contas dos votos que faltaram, Thammy Miranda conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Vereador na capital paulista, Thammy foi eleito deputado estadual pelo PSD com 84.330 votos. A partir de 2027, deixará a Câmara Municipal para assumir o mandato na Alesp.

Ana Elisa

O maior fenômeno eleitoral desse grupo veio das redes sociais. Aos 21 anos, a influenciadora Ana Elisa Santos Silva (PT) foi eleita deputada federal por Minas Gerais com 524.216 votos. Com quase 2 milhões de seguidores, ela terminou como a segunda candidata à Câmara mais votada no estado, atrás apenas de Nikolas Ferreira.

Thiago Gagliasso

No Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso (PL) também garantiu passagem para Brasília. Ex-ator e irmão de Bruno Gagliasso, ele recebeu 67.700 votos e foi eleito deputado federal. Gagliasso já havia tentado a política antes: concorreu a vereador do Rio em 2020 e a deputado estadual em 2022, sem conseguir mandato nas duas ocasiões. Desta vez, a terceira candidatura terminou com cadeira na Câmara.

Mario Frias

Em São Paulo, Mario Frias (PL) foi reeleito deputado federal com 91.403 votos. Conhecido inicialmente pela carreira como ator e apresentador, Frias entrou definitivamente na política após comandar a Secretaria Especial da Cultura entre 2020 e 2022. Ele chegou à Câmara pela primeira vez nas eleições daquele ano e agora garantiu mais quatro anos no cargo.

Luiz Philippe de Orleans e Bragança

Também renovou o mandato por São Paulo Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL). Descendente da família imperial brasileira, ele recebeu 187.743 votos e foi reeleito deputado federal. Entre os famosos e personalidades públicas desta lista, teve uma das maiores votações em São Paulo.

Danrlei

Dos campos para o Congresso, Danrlei (PSD) manteve a carreira política tão firme quanto a fama construída no futebol. Ídolo do Grêmio e campeão da Libertadores pelo clube, o ex-goleiro foi reeleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul com 105.079 votos.

Bobô

Outro ídolo do futebol que venceu nas urnas foi Bobô (PCdoB). Ex-atacante e um dos grandes nomes da história do Bahia, ele recebeu 70.893 votos e foi eleito deputado estadual, garantindo uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia.

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