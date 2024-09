Datena, Marçal e demais candidatos mantêm presença em debate nesta terça após cadeirada

A- A+

Apesar do episódio de agressão de José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB) durante o debate promovido pela TV Cultura neste domingo, 15, os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo confirmaram presença no próximo debate, que será realizado pela RedeTV! e o portal UOL nesta terça-feira, 17, às 10h20.

No último debate, Datena agrediu Marçal com uma cadeira após ser provocado pelo influenciador. O tucano foi expulso do evento, enquanto Marçal deixou o local para ser atendido em um hospital.

Nesta segunda-feira, 16, a campanha de Datena confirmou sua participação no debate da RedeTV!. Marçal, por sua vez, também garantiu presença em coletiva de imprensa na saída do Hospital Sírio-Libanês, onde passou a noite internado.

A reportagem entrou em contato com as campanhas de Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo), e todas confirmaram a presença de seus candidatos no debate desta terça-feira. A organização do evento também garantiu que os candidatos estarão presentes.

Assim como no último debate, a RedeTV! reforçou as regras para evitar um clima de hostilidade entre os candidatos, prevendo advertências, suspensão e até expulsão em caso de desrespeito ao regulamento.

"As regras foram exaustivamente negociadas com campanhas. A mediação e a organização do debate vão agir com rigor na aplicação das regras acordadas", conta Stephanie Freitas, superintendente de Jornalismo da emissora.

