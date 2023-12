A- A+

Filiação partidária Datena se filia ao PSB em evento com Alckmin, ministro de Lula e Tabata Jornalista é cotado para a disputa à prefeitura de São Paulo na chapa da deputada federal Tabata Amaral

O apresentador José Luiz Datena se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), nesta terça-feira, na sede da sigla, em Brasília. Datena se desfiliou do PDT neste ano, e desde então, é cotado para o cargo de vice da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) na disputa à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2026.

O evento contou com a presença de políticos influentes do partido, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Microempresa, Márcio França, a deputada federal Tabata Amaral, o prefeito de Recife João Campos e o presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira.

Até novembro deste ano, Datena era filiado ao PDT, mas abandonou a legenda após convite da deputada federal Tabata Amaral para disputar a prefeitura de São Paulo como vice. A parlamentar estava ao seu lado durante o evento.

No início de dezembro, o ministro Márcio França, presidente estadual do PSB em São Paulo, compartilhou uma foto ao lado do apresentador.

“Fogo no parquinho! Vai ser: ‘só no nosso SP!’”, escreveu o ministro nas redes sociais, em referência a um bordão do apresentador.

Datena foi filiado a dez partidos e participou de quatro pré-campanhas. No entanto, todas as disputas foram abandonadas na reta final.

Em 2022, esteve filiado ao PSC e foi cotado para disputar a eleição na chapa do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos)

