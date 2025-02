A- A+

Eleição Davi Alcolumbre registra formalmente sua candidatura a presidente do Senado Além de Alcolumbre, também serão candidatos os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES), Marcos Pontes (PL-SP) e Soraya Thronicke (Podemos-MS)

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) registrou há pouco sua candidatura à presidência do Senado. Alcolumbre foi o último dos candidatos que tinham se lançado publicamente a formalizar sua candidatura.



Além de Alcolumbre, também serão candidatos os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES), Marcos Pontes (PL-SP) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), que já haviam registrado suas candidaturas ao longo da semana.





Na abertura da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou que apenas Girão, do Val, Pontes e Thronicke haviam protocolado suas candidaturas.



Alcolumbre é o franco favorito para o cargo e deve ser eleito para presidir o Senado pelos próximos dois anos.



Como há mais de um candidato, os senadores farão a votação em cédula física e a depositarão em um repositório. Os parlamentares serão chamados nominalmente para depositar os votos. Depois disso, as cédulas serão contadas para registrar o resultado final. Caso fosse apenas um candidato, como já ocorreu em 2005, quando Renan Calheiros (MDB-AL) foi candidato único, a votação seria realizada pelo painel eletrônico.

Veja também