velório David Miranda: filhos homenageiam ex-deputado, que será velado no dia do aniversário Ex-parlamentar morreu na terça-feira (9) em decorrência de complicações de um infecção gastrointestinal

Os filhos do ex-deputado federal David Miranda, que morreu nesta terça-feira (9), aos 37 anos, prestaram homenagens ao pai nas redes sociais e destacaram o legado e o amor da família. O ex-parlamentar será velado nesta quarta (10), no dia em que faria aniversário, na Câmara Municipal do Rio. Ele estava internado desde agosto de 2022, por causa de uma infecção gastrointestinal que evoluiu para pancreatite e septisemia.

Jonathas Greenwald Miranda, um dos frutos do relacionamento de 18 anos do ex-deputado com o jornalista Glenn Greenwald, publicou uma foto do pai no Instagram e afirmou guardar uma "lembrança muito especial dele".

"Hoje fica uma lembrança muito especial para mim e todos que amam meu pai David. Um pai guerreiro, lutador etc… Não importa o que aconteça eu sempre estarei aqui pra ti, pai. Eu te amo muito. Agora está em um lugar descansando e feliz como o senhor sempre foi e sempre será", escreveu.

Já João Victor Greenwald Miranda destacou uma imagem do pai com ele ainda pequeno nos braços e ressaltou que o guardará para sempre no coração.

Pela ferramenta stories do Instagram, João Victor também disse que o ex-deputado jamais vai ser esquecido e que David Miranda foi "o melhor pai que alguém poderia ter".

Filho de David Miranda, Marcelo Martins também publicou uma foto com o ex-deputado e ressaltou que irá amá-lo para sempre.

Miranda estava internado desde agosto na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, quando foi hospitalizado para tratar uma infecção gastrointestinal, e foi alvo de infecções sucessivas, em um quadro de septicemia. O político deixa três filhos: João, Jonathas e Marcelo.

Um mês após o diagnóstico, Miranda desistiu de disputar à reeleição para a Câmara dos Deputados. Segundo Greenwald, a decisão de desistir do pleito foi tomada em conjunto, entre amigos e parentes do parlamentar.

O presidente Lula (PT) e outros políticos lamentaram a morte do ex-político e ressaltaram a importância da trajetória do parlamentar.

