Dayse Amarilio demite assessora após agressão a motorista de aplicativo

A deputada distrital Dayse Amarilio (PSB) demitiu sua assessora, Leilane Marques da Mata, depois que ela agrediu um motorista de aplicativo. Toda a ação foi gravada e compartilhada nas redes sociais.

A briga começou quando o motorista, Jonathan Baptista Rodrigues, se recusou a parar a corrida para que a assessora tirasse fotos de um incêndio. Leilane xingou o motorista dizendo que “cuidava da vida de pessoas” e que “30 segundos de parada não fariam diferença”.

A discussão deixou Jonathan desconfortável para continuar o trajeto até o final. Por isso, ele pediu para que Leilane descesse do carro. Entretanto, ela ficou ainda mais irritada, xingou-o de “escroto” e o agrediu, batendo na câmera do carro e atingindo o rosto dele.

Em nota a imprensa, a deputada Dayse Amarilio disse que “práticas dessa natureza não representam os valores e princípios defendidos pelo mandato” e por isso, desligou a colaboradora.

