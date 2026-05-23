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ELEIÇÕES 2026 DC faz vídeo de IA mostrando Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência: "virar a página" O lançamento do ex-ministro como pré-candidato causou uma crise dentro do partido, já que ex-ministro Aldo Rebelo tinha sido, em um primeiro momento, o nome lançado pela legenda

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O partido Democracia Cristã (DC) publicou nesta sexta-feira, 22, em seu perfil do Instagram um vídeo feito com inteligência artificial (IA) apresentando o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência da República.

O vídeo é a única publicação no perfil do partido, e mostra o ex-ministro andando de toga em meio à imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL). "Chegou a hora de virar a página", diz a representação de Barbosa em inteligência artificial.

O lançamento do ex-ministro como pré-candidato causou uma crise dentro do partido, já que ex-ministro Aldo Rebelo tinha sido, em um primeiro momento, o nome lançado pela legenda.

Como mostrou o Estadão, Rebelo chegou a dizer que sua pré-candidatura à Presidência estava mantida e que Barbosa, era um "nome clandestino" e sem apoio no partido. Ele também afirmou que a decisão do presidente da sigla, João Caldas tinha a ver com um temor de sua família ser atingida pelo caso do Banco Master.

Em retaliação, Caldas, afirmou nesta quinta-feira, 21, que Rebelo foi expulso por unanimidade da legenda.

"Não merecia outra atitude. Passou de todos os limites", afirmou o dirigente à Coluna do Estadão.

Joaquim Barbosa é um jurista, advogado, professor e ex-magistrado brasileiro. Foi ministro do STF de 2003 até 2014, por nomeação do presidente Lula, e presidiu a Corte entre 2012 e 2014.

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