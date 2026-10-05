A- A+

NÃO ELEITO De 1,3 milhão a 5 mil votos: Tiririca não consegue vaga no CE após 16 anos como deputado por SP Em 2010 o humorista se tornou o deputado federal mais votado do Brasil

Leia também

• Governadores eleitos no primeiro turno têm entre 37 e 70 anos

• PL, PSD, PT e Republicanos têm 15 governadores eleitos

• Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados

Depois de quatro mandatos consecutivos representando São Paulo, o humorista cearense Tiririca, não conseguiu conquistar uma vaga nas eleições deste ano.

Candidato a deputado federal pelo Ceará, ele recebeu 5.523 votos. O resultado não foi suficiente para garantir sua eleição e encerra, ao menos por enquanto, uma carreira política que começou com uma das maiores votações já registradas para o cargo no país.

Em 2010, quando estreou nas urnas por São Paulo, Tiririca conquistou 1.353.820 votos e se tornou o deputado federal mais votado do Brasil naquele pleito.

A votação expressiva ajudou a transformar o personagem popular da televisão em um fenômeno eleitoral.

Dezesseis anos depois, porém, a força demonstrada nas urnas paulistas naquele ano já não era a mesma ao decorrer dos anos.

A votação de Tiririca caiu progressivamente a cada eleição:

2010 (SP): 1.353.820 votos

2014 (SP): 1.016.796 votos

2018 (SP): 453.855 votos

2022 (SP): 71.754 votos

2026 (CE): 5.523 votos

A queda não ocorreu de uma eleição para outra. Ao longo dos anos, o número de votos obtidos por Tiririca em São Paulo foi diminuindo de forma acentuada, até chegar a 71.754 em 2022.

Em 2025, diante desse cenário, ele anunciou a decisão de mudar de domicílio eleitoral e tentar retornar à política pelo Ceará, seu estado de origem.

Na tentativa de construir uma nova etapa da carreira política no Ceará, Tiririca também mudou de legenda. Depois de deixar o Partido Liberal (PL), passou a disputar a eleição pelo Partido Social Democrático (PSD).

De São Paulo para o Ceará

Natural de Itapipoca, no interior cearense, Tiririca tem 61 anos Ele ganhou projeção nacional como humorista na década de 1990 e levou para a política parte da persona que havia construído no entretenimento.

Sua estreia eleitoral, em 2010, foi marcada por uma campanha que fazia humor, ele utilizava o bordão "Pior que tá, não fica" tornou-se uma das marcas registradas daquela candidatura.

Ele foi eleito naquele ano pelo então Partido da República (PR), iniciando uma sequência de quatro mandatos na Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo.

No início da carreira política, Tiririca foi questionado pelo Ministério Público Eleitoral sobre a declaração de alfabetização apresentada pelo candidato que sustentou que ela poderia ser falsa. Tiririca foi submetido a um teste de leitura e ditado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ao final do processo, acabou absolvido.

Com a derrota nas urnas, Tiririca deixará a Câmara dos Deputados ao término da atual legislatura, em 31 de janeiro de 2027.

Veja também